Эстония обвинила Россию в организации беспорядков во время «бронзовой ночи»

Таллин, , 13:35 — REGNUM У должностных лиц Эстонии якобы есть неопровержимые доказательства, что задержанный в начале ноября в Нарве 20-летний гражданин России связан со спецслужбами своей страны. Об этом порталу Geenius 16 ноября заявил вице-канцлер Министерства внутренних дел Эстонии Эркки Коорт.

«Если говорить об аресте агента ФСБ Алексее Васильеве, который подозревается в планировании кибернетического преступления, самое главное, что в этом случае удалось успешно доказать связь со службами безопасности России», — отметил Коорт, которого также цитирует агентство BNS.

«Он не был простым интернет-хулиганом. Это была попытка другого государства проникнуть в нашу информационную систему», — сказал вице-канцлер.

«В 2007 году (во время событий «бронзовой ночи», беспорядков после сноса властями Бронзового солдата в Таллине — ИА REGNUM ), когда против Эстонии были совершены кибернетические атаки, не удалось никого за это осудить. Факт, что это были атаки, организованные на государственном уровне. Сейчас спустя 10 лет доказано, что спецслужбы другого государства воспользовались находящимся в Эстонии агентом, чтобы взломать компьютерную систему Эстонии», — сказал Коорт.

Полиция безопасности Эстонии задержала Васильева, который хотел оправиться в Россию на пункте перехода границы в Нарве.

Гражданин России был задержан после того, как появились подозрения, что он «действует как агент ФСБ России». Суд санкционировал арест гражданина России.

Васильев подозревается в том, что он, «действуя как агент ФСБ России, совершил ненасильственные действия против Эстонского государства и готовился к кибернетическому преступлению». По словам прокуратуры, целью Васильева были эстонские госучреждения.

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