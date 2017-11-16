В Югре создадут восемь агломераций

Ханты-Мансийск, , 13:32 — REGNUM В ХМАО-Югре к 2030 году будет создано восемь агломераций. Но на пути к реализации этих планов не обходится без проблем, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Среди планируемых агломераций — Няганьская, Сургутская, Ханты-Мансийская и т.д. Как заявила журналистам губернатор Югры Наталья Комарова, речь в первую очередь идёт об объединении ресурсов муниципальных образований.

«Одно дело, когда это только Нягань, другое, когда потенциал Нягани соединяется с потенциалом Октябрьского района, еще каких-то муниципалитетов. Или, представьте себе, потенциал Сургута и Сургутского района. Это же уже просто так — мама не горюй», — отметила глава региона.

При этом, по её словам, необходимо подготовить площадку. Предстоит решать вопросы аварийного жилья, особенно балков, и т.д.

Особо Комарова отметила агломерацию вокруг Ханты-Мансийска. По её словам, городу не хватает места для развития, в том числе и для строительства жилья. Агломерация с Ханты-Мансийским районом позволила бы решить эту проблему.

Впрочем, пока чиновники находятся на подготовительном этапе. Для начала предстоит вообще понять, кого с кем объединять. При этом Наталья Комарова уверена: в создании агломераций плюсов больше, чем рисков. По её словам, важно вовремя определить возможные риски и принять меры к тому, чтобы они не проявились.

Отметим, вопрос о создании в Югре агломераций не сходит с повестки уже почти год. Местным чиновникам помощь оказывают эксперты из Москвы. Кроме того, власти региона изыскивают возможности для новых инвестиционных проектов, которые можно было бы воплотить в жизнь в том числе и в рамках агломераций.