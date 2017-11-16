СБУ готово к обмену пленными с республиками Донбасса

Киев, , 13:20 — REGNUM Служба безопасности Украины готова к обмену пленными с республиками Донбасса по формуле «всех на всех». Об этом заявила пресс-секретарь ведомства Елена Гитлянская, передает 16 ноября «112 Украина».

«Позиция СБУ всегда была прозрачной, мы готовы менять всех на всех», — отметила Гитлянская и добавила, что украинская сторона приветствует любые инициативы, которые помогут участникам вооруженного конфликта вернуться домой.

Представитель СБУ пояснила, что ведомству не известны подробности переговоров президента РФ Владимира Путина и лидеров Донецкой и Луганской Народных Республик Александра Захарченко и Игоря Плотницкого, которые состоялись 15 ноября. Однако в Киеве надеются на обмен пленными, последний из которых состоялся в конце 2016 года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее лидер общественного движения «Украинский выбор — право народа» Виктор Медведчук обратился к Владимиру Путину с просьбой о содействии в обмене пленными между Киевом и республиками Донбасса. Он пояснил, что Украина готова передать Донецку и Луганску 306 военнопленных в обмен на 74 человека.

15 ноября российский лидер обсудил ситуацию по телефону с Захарченко и Плотницким, которые в целом поддержали инициативу по обмену пленными. Позже глава ЛНР объявил о готовности вновь согласовать списки пленных для обмена, отметив, что дальнейшее слово — за Киевом.

Напомним, ранее Киев под разными предлогами срывал предусмотренный Минскими соглашениями обмен пленными по формуле «всех на всех».

Читайте также: Путин обсудил с Захарченко и Плотницким обмен пленных с Киевом

Читайте ранее в этом сюжете: Глава ЛНР об обмене пленными: «Теперь ответ за украинской стороной»