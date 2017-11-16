Американская разведка займется подготовкой доклада о намерениях Путина

Вашингтон, , 13:16 — REGNUM В Конгресс США внесен законопроект под названием KREMLIN, в случае принятия которого, разведывательные службы США займутся подготовкой доклада «о вероятных намерениях и политических задачах Владимира Путина», сообщает 16 ноября RT.

С данной инициативой выступил член Демократической партии США Раджой Кришнамурти, утверждающий, что вмешательство России в электоральный процесс Соединенных Штатов, не подлежит сомнению.

Законопроект «О минимизации российского вмешательства и ограничении разведывательной деятельности» на английском языке образует аббревиатуру KREMLIN, демонстрируя тем самым желание американских законодателей, как отмечают аналитики, привлечь большее внимание к данному событию.

Законопроект поручит директору Национальной разведки страны подготовить доклад о целях Москвы в контексте многочисленных попыток вмешательства в выборы сразу в нескольких государствах.

Законодатели хотят понять, с какой целью Россия осуществляла хакерские атаки в отношении демократических стран, стран членов НАТО и Восточной Европы. Примечательно, что речь не идет о доказательствах данных обвинений.

Напомним, после победы на выборах президента США Дональда Трампа, многие СМИ обвинили Россию во вмешательстве в электоральный процесс Соединенных Штатов, что повлияло, по их мнению, на итоговый результат голосования. Москва отвергает подобные обвинения, подчеркивая, что на суд общественности, так и не были представлены какие-либо доказательства в подтверждения данного обвинения.

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