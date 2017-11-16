В Севастополе упразднят департамент приоритетных проектов

Севастополь, , 13:04 — REGNUM Правительство Севастополя ликвидирует департамент приоритетных проектов, с передачей функций департаменту экономики. Постановление принято на заседании правительства 16 ноября, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Мы упраздняем департамент приоритетных проектов развития. Функции и полномочия упраздняемого департамента передаются департаменту экономики», — сказал вице-губернатор Илья Пономарев.

Реорганизация объясняется многочисленными предложениями от представителей предпринимательского сообщества усилить работу правительства по созданию инвестиционного и делового климата.

В результате оптимизации приоритетные направления проектов развития будут выведены в отдельное управление, при этом будет высвобождено около 10 штатных единиц — за счет исключения дублирующих функций.

С 1 января 2018 года департамент экономики будет переименован в департамент экономического развития города Севастополя. В компетенции нового департамента — комплекс вопросов функционирования свободной экономической зоны, реализация целевых моделей улучшения инвестиционного климата, сопровождение инвестпроектов в режиме «одного окна».

«Серьезные изменения будут проведены в направлении работы с малым бизнесом и улучшения инвестиционного климата. Пять отделов двух департаментов, работающих в этом направлении в настоящее время, будут объединены в рамках одного управления», — уточнил вице-губернатор.

Пономарев отметил, что будет оптимизирована работа по контролю исполнения госпрограмм и ФЦП.

Пока неизвестно, кто возглавит новый департамент, в настоящее время директором департамента экономики является Элимдар Ахтемов. Департамент приоритетных проектов находится под управлением Николая Брусникина.

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