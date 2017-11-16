В Карелии рискнули принять в первом чтении бездефицитный бюджет-2018

Петрозаводск, , 13:11 — REGNUM Законодательное собрание Карелии 16 ноября приняло в первом чтении проект бюджета республики на 2018 и два последующих плановых года. За законопроект высказались 24 парламентария, против — пятеро, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Среди противников закона о бюджете — немногочисленная в этом созыве оппозиция: парламентское большинство в Заксобрании составляет фракция «Единой России».

Критику представителей «Яблока» и КПРФ вызвало ровно то, что одобрила партия власти — впервые за многие годы региональное правительство представило на суд депутатского корпуса проект бездефицитного бюджета. В строках «доходы» и «расходы» прописана одинаковая цифра — 33 млрд 62 млн рублей.

Согласно законопроекту, объем налоговых и неналоговых доходов бюджета возрастет на 6% и составит 21,5 млрд рублей. Подавляющая часть доходов формируется за счет НДФЛ, налогов на прибыль и имущество организаций, нефтяных и алкогольных акцизов. Помощь республике из федеральной казны, по предварительным расчетам, вырастет на 1,3 млрд и составит 11,5 млрд рублей.

«В этом году дотация на выравнивание (бюджетной обеспеченности — прим. ред.) увеличена на 1,3 миллиарда рублей. Кроме того, еще не распределена дотация на сбалансированность, которая предполагает направление средств на выполнение майских указов президента. И вот эта финансовая помощь будет дополнительно предоставлена бюджету», — рассказала министр финансов республики Елена Антошина.

При этом, если расходы своих средств региона в бюджете текущего года прописаны на уровне 29 миллиардов 571 миллиона рублей, то в проекте следующего года — 29 миллиардов 784 миллиона рублей. То есть, запланированные расходы вырастут всего на 213 миллионов рублей. Это также позволило сделать проект бюджета бездефицитным, рассказали в республиканском минфине. Наконец, для этой же цели расходы по отдельным статьям бюджета сократили. Профильный комитет Заксобрания согласился с цифрами и доводами правительства и рекомендовал проект бюджета в первом чтении принять.

Однако, по мнению лидера партии «Яблоко» и депутата республиканского Заксобрания Эмилии Слабуновой, голосовать за такой бюджет нельзя. По ее словам, согласно законопроекту, средний доход каждого жителя Карелии упадет на 1,4 тысячи рублей, а непомерный госдолг региона означает, что каждый житель республики «должен» федеральному центру 45 545 рублей. По словам Слабуновой и по утверждению ее коллеги, лидера карельской фракции КПРФ Евгения Ульянова, ради «громкой бездефицитности» правительство республики сокращает расходы на 4,5 млрд рублей. В том числе, на социальные нужды.

Так, по словам депутата Ульянова, по сравнению с прошлым годом расходы на здравоохранение в проекте бюджета упали примерно в полтора раза, на образование — на треть. Только количество больничных коек в Карелии в последнее время сокращено на 31% — сообщили оппозиционные парламентарии. Сразу на 1,2 млрд рублей сократились расходы на дороги.

«Проект бюджета — фикция», — заявил Евгений Ульянов.

Тем не менее, с ними не согласились 24 депутата. Проект бюджета принят в первом чтении. Поправки вв документ можно вносить до 30 ноября.

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