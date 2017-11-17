Восточная Европа резко отворачивается от Украины

Киев, , 02:12 — REGNUM Страны Восточной Европы постепенно меняют свое отношение к киевской администрации, а в последние месяцы и недели эти перемены особенно заметны. О причинах резкой смены риторики пишет редактор ИА REGNUM Юрий Баранчик.

Так, новый украинский закон об образовании побудил правительство Венгрии занять откровенную антиукраинскую позицию. Министр иностранных дел Петер Сийярто объявил о намерении Венгрии блокировать все инициативы Украины в ЕС, а в доказательство серьезности этих слов венгры вынесли данный вопрос на рассмотрение ПАСЕ. Секретарь министерства юстиции Венгрии Золтан Ковач заявил об ущемлении прав проживающих на Украине нацменьшинств, что противоречит ценностям европейской интеграции:

«Мы в ЕС инициируем пересмотр соглашения об ассоциации с Украиной. Мы сделаем вашу жизнь тяжелой», — прямо сказал Ковач на встрече с украинскими журналистами.

В свою очередь президент Румынии Клаус Йоханнис отменил запланированный на октябрь визит в Киев в связи с принятием украинским парламентом нового закона об образовании. Далее вопиющая некомпетентность украинских дипломатов привела к скандалу между Украиной и Сербией, приведшему ко взаимному отзыву послов для консультаций. Но заметнее всего эволюция отношения к украинскому курсу в Варшаве.

Замглавы МИД Польши Бартош Чичкочи сказал, что Украина должна расплатиться за преступления прошлого. Министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский заявил, что его страна долгое время безоговорочно оказывала поддержку Украине с точки зрения своей безопасности, но теперь Варшава признает, что Киев «использует» ее в расчете на то, что эта поддержка никогда не иссякнет. Президент Анджей Дуда указал Порошенко на неприемлемость наличия в украинском правительстве людей с откровенно антипольскими взглядами. Из заявлений польских политиков следует, что красная черта в отношениях между двумя странами становится все ближе, и при ее пересечении позиция Варшавы в отношении Киева станет жесткой. Столь резкий разворот Польша осуществила всего за три недели.

В чем причина быстрой эволюции восточноевропейского отношения к Украине и как оно связано с позициями Белого дома в «незалэжной», читайте в статье: Восточная Европа к разделу Украины готова

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