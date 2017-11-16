В СБУ подтвердили готовность к обмену военнопленными

Киев, 16 ноября 2017, 13:16 — REGNUM Украина готова произвести обмен военнопленными в формате «всех на всех», заявила 16 ноября пресс-секретарь Службы безопасности Украины (СБУ) Елена Гитлянская.
«Позиция СБУ всегда была прозрачной, мы готовы менять всех на всех, мы приветствуем любые инициативы, которые помогут нашим гражданам вернуться домой», — цитирует телеканал «112 Украина» Гитлянскую.
По ее словам, украинская сторона была готова и ранее произвести обмен, а сейчас он стал возможным благодаря разговору президента России Владимира Путина с главой ДНР Александром Захарченко и главой ЛНР Игорем Плотницким.
При этом Гитлянская подчеркнула, что точных сведений о содержании разговора Путина с Захарченко и Плотницким в СБУ нет.
«Нет, не известны (детали переговоров) но мы надеемся на то, что такие заявления свидетельствуют о готовности разблокировать процесс, и мы, наконец, сможем вернуть наших людей домой», — сказала она.
Напомним, 15 ноября президент России по телефону провел переговоры с главами ДНР и ЛНР и обсудил с ними инициативу украинского политика Виктора Медведчука по обмену пленными.
Читайте также: Путин поддержал предложение об обмене пленными между Украиной и Донбассом
Позднее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что Захарченко и Плотницкий «в целом поддержали эту инициативу».
Читайте ранее в этом сюжете: Путин обсудил с Захарченко и Плотницким обмен пленных с Киевом