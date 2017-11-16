МИД РФ ждёт от Испании доказательств вмешательства РФ в каталонский кризис

Москва, , 13:09 — REGNUM Представители испанского правительства должны предоставить конкретные факты о вмешательстве РФ в каталонский кризис. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 16 ноября заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге, комментируя соответствующие слова, высказанные ранее уже тремя министрами правительства Испании.

«Выражаем глубокое сожаление, что волна антироссийской кампании, которая была развёрнута в западных СМИ, на этот раз подхвачена в Мадриде на официальном уровне в контексте каталонского кризиса», — заявила Захарова.

Особое недоумение вызывают спекуляции на тему, что Россия будто бы заинтересована в ослаблении Испании, подчеркнула она.

«Хотелось бы, чтобы испанские коллеги начали отвечать за свои слова и предоставили конкретные факты», — сказала дипломат.

При этом Россия неоднократно обозначала свою твёрдую и недвусмысленную позицию по вопросу Каталонии.

«Такое пренебрежение объективными фактами и неоправданное увлечение бездоказательными обвинениями, которые были почерпнуты из сомнительных источников, явно не украшают испанскую дипломатию», — заявила Захарова.

Между тем отметим, что несмотря на голословные заявления официального представителя правительства Испании, министра обороны и министра иностранных дел этой страны, 15 ноября глава МИД Испании Альфонсо Дастис всё-таки признал, что Мадрид не обладает доказательствами причастности Москвы к подозрительному интернет-трафику, связанному с протестами в Каталонии.