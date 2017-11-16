МИД РФ: военные США в Афганистане поддерживают террористов оружием

Москва, , 12:54 — REGNUM Военные США поддерживают афганское крыло ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) путем перевозки на «неопознанных вертолетах» и поддержкой оружием, заявила 16 ноября на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

В связи с появившимися в СМИ заявлениями должностных лиц об укреплении позиций террористов в приграничных с Центральной Азией районах Афганистана, отметила Захарова, Россия призывает афганские власти провести тщательное расследование.

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«Соответствующие признания недвусмысленно указывают на покровительство и поддержку боевиков афганского крыла ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ, прим.ИА REGNUM ) со стороны войск США и НАТО, в том числе путём транспортировки боевиков на так называемых неопознанных вертолётах и снабжения оружием», — заявила представитель МИД России.

Подобные сведения вновь поднимают вопрос об истинных целях присутствия в Афганистане иностранных военных, добавила дипломат.

Напомним, ранее ИА REGNUM писало о факте совершения боевиками движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) серии нападений 14 ноября на контрольно-пропускные пункты правительственных войск Афганистана, в результате чего погибли 22 сотрудника полиции страны.

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