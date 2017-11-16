«Бросьте свои игры»: МИД призвал США прекратить давление на дипмиссии РФ

Москва, , 12:46 — REGNUM Разбирательство по поводу банковских переводов МИД РФ является очередной попыткой Вашингтона надавить на российские представительства в США. Американским властям пора прекратить подобные игры, заявила 16 ноября на брифинге официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

«В очередной раз требуем от американских властей перестать играть в подобные игры и вернуться к нормальному ответственному дипломатическому общению», — сказала Захарова.

Она напомнила о расследовании, которое ФБР якобы проводит в отношении средств, полученных посольствами России за рубежом, и отметила, что подобные действия восприняты МИДом как новая попытка давления на российские учреждения в США.

Кроме того, речь идет о наглядной демонстрации того факта, что американские банки находятся под полным контролем спецслужб Вашингтона, добавила дипломат.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 ноября в американском сетевом издании BuzzFeed вышла очередная публикация о «российском вмешательстве» в выборы президента США. Об этом, по мнению авторов, говорят банковские переводы по линии МИД — российские учреждения за рубежом.

Посольство РФ в Вашингтоне назвало материал свидетельством явной маргинализации темы, Мария Захарова заявила о том, что имеет место крупная дезинформация. Российские дипломаты пояснили, что речь идет о средствах для организации в заграничных представительствах выборов в Госудаственную думу РФ, которые состоялись 18 сентября 2016 года.

Читайте также: Посольство РФ: Расследование «подозрительных» переводов МИДа — это позор

Читайте ранее в этом сюжете: МИД РФ: Заметка о денежных переводах дипмиссиям — «крупная деза»