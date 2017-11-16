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МИД РФ назвал вынужденной мерой закон о СМИ-иноагентах

Политика

15 ноября Госдума РФ в третьем чтении приняла закон о СМИ — иностранных агентах

Москва, 16 ноября 2017, 12:45 — REGNUM  Поправки в закон о СМИ-иноагентах, принятые 15 ноября Госдумой РФ, стали вынужденным ответом. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе еженедельного брифинга.

«Нас (руководство РФ) вынудили пойти на эти меры, нас вынудили пойти на ответные меры в свете откровенно репрессивных действий, мер, шагов в отношении российских СМИ, прежде всего телеканала RT», — сказала Захарова.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства напомнила, что телеканалу RT был присвоен в США статус иностранного агента «под угрозой целого ряда санкций».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 15 ноября Госдума РФ в третьем чтении приняла закон о СМИ — иностранных агентах. Думские фракции поддержали зеркальный ответ РФ на давление на российские СМИ единогласно.

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МИД России

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