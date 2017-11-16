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Спустя 71 год: В Италии официально утверждён гимн страны

Политика

Произведение использовалось в качестве гимна страны де-факто с 1946 года

Рим, 16 ноября 2017, 12:42 — REGNUM  Произведение «Братья Италии» официально утверждено в качестве гимна Италии. Такое решение приняла комиссия по конституционным делам сената страны, передает La Repubblica.

Песня «Братья Италии» используются в качестве гимна страны де-факто с 1946 года, когда Совет министров постановил использовать это произведение как временный гимн до тех пор, пока он не будет утверждён или не будет написан новый гимн.

С тех пор произведение в течение 71 года исполнялось на всех официальных и спортивных мероприятиях. Однако закон о его официальном статусе был принят только сейчас.

Отметим, текст гимна был написан итальянским поэтом Гоффредо Мамели в 1847 году, музыку написал Микеле Новаро.

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Политическая жизнь Италии
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