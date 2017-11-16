«Песня итальянцев»: в Италии официально появился государственный гимн

Рим, , 12:39 — REGNUM Комитет по конституционным делам сената парламента Италии принял решение присвоить произведению «Песня итальянцев» на слова Гоффредо Мамели статус официального гимна страны, сообщает издание La Repubblica.

Отмечается, что гимн, более известный под названием «Братья Италии», был выбран в 1946 году и имел временный статус. Произведение исполнялось на всех государственных и спортивных мероприятиях, при этом он не был прописан в Конституции страны.

Обсуждение законопроекта об официальном гимне велись депутатами и сенаторами страны с 2006 года. Лишь 15 ноября конституционная комиссия одобрила соответствующее постановление и внесла поправку в 12 статью Конституции Италии, добавив пункт «Гимном республики является «Братья Италии».

Читайте также: Власти КНР хотят ужесточить наказание за неуважение государственного гимна

Отметим, что Мамели написал гимн в 1847 году, музыку к произведению сочинил Микеле Новаро. С 1861 по 1946 гг. в Королевстве Италии официальным гимном был Королевский марш, который был отменен в связи с ликвидацией монархии и с тем, что ассоциировался с фашистским прошлым страны.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Пермском крае в первом чтении одобрили законопроект об утверждении песни «Мой Пермский край» официальным гимном края.

Читайте также: В Прикамье узаконили гимн