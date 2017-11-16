Народный защитник Грузии заслужил нарекания со стороны властей

Тбилиси, , 12:49 — REGNUM Омбудсмен Грузии Уча Нануашвили, срок полномочий которого на этом посту подходит к концу, заслужил нарекания со стороны властей за отчет о мониторинге по так называемому «делу цианида».

Отчет был опубликован 15 ноября, и в нем говорилось о выявленных аппаратом народного защитника процессуальных нарушениях и недочетах. От оценки виновности Георгия Мамаладзе омбудсмен воздержался, объяснив это решение своим уважением к институту суда.

По мнению Учи Нануашвили, расследование и судебный процесс по «делу цианида» проходили без контроля со стороны общества, несмотря на то, что это дело с самого начала вызвало высокий общественный интерес. Единственным нейтральным органом, который был допущен к мониторингу судебного процесса, был аппарат народного защитника, говорится в отчете.

«Народный защитник расценивает как нарушение презумпции невиновности заявления, сделанные различными представителями государственной власти в отношении Георгия Мамаладзе», — отмечает Нануашвили и подчеркивает, что обвинительные заявления высопокоставленных государственных лиц способствовали формированию у общественности отрицательного отношения к обвиняемому задолго до вынесения решения суда.

Сторона защиты, по оценке омбудсмена, была «поставлена в неравноправные условия обязательством о неразглашении, что для обвиняемого было излишним и ненужным ограничением».

Тбилисский городской и апелляционный суды необоснованно, как считает омбудсмен, не дали стороне защиты возможность получения видеозаписей камер в Тбилисском аэропорту, которые могли стать важным для дела нейтральным доказательством.

«Из-за этих и других недочетов в обвинительном приговоре не рассмотрено несколько важных вопросов, все бремя доказательств перенесено на обвиняемого, и возникающие при оценке доказательств подозрения решены против обвиняемого, что противоречит Конституции», — заключил Уча Нануашвили.

Такие оценки омбудсмена вызвали негативную реакцию у представителей исполнительной и судебной властей. Так, министр юстиции Теа Цулукиани заявила, что Уча Нануашвили — самый несправедливый народный защитник за всю историю Грузии. А Тбилисский городской суд счел, что народный защитник вышел за рамки собственной компетенции и сделал лишенные оснований заключения и оценки. По мнению суда, Уча Нануашвили в своем отчете вторгается в компетенцию судебной власти, пытаясь ввести общественность в заблуждение.

Напомним, что священнослужитель Георгий Мамаладзе был задержан в Тбилисском международном аэропорту 10 февраля 2017 года. По данным следствия, протоиерей собирался вылететь в Германию, где на излечении находился католикос-патриарх Всея Грузии Илия Второй. При обыске багажа священника у него нашли цианид, а при обыске квартиры — огнестрельное оружие без номера и шесть боевых патронов. 12 февраля Тбилисский городской суд на основании ходатайства прокуратуры вынес Георгию Мамаладзе меру пресечения — заключение под стражу. Основанием для возбуждения уголовного дела и начала расследования прокуратура назвала заявление одного из граждан, который сообщил, что его знакомый священник Георгий Мамаладзе просил его помочь раздобыть ядовитое вещество — цианид. Дело, расследованием которого Главная прокуратура Грузии занялась 2 февраля, так и назвали — «дело цианида».

5 сентября 2017 года Тбилисский городской суд вынес решение по «делу цианида», которым приговорил Георгия Мамаладзе к девяти годам лишения свободы.

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