МИД РФ: США укрепляют позиции ИГИЛ* в Афганистане

Москва, , 12:35 — REGNUM Руководству Афганистана следует обратить внимание на данные об укреплении сил террористов в этой стране. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 16 ноября заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.

Ранее ИА «Фергана» опубликовала статью, в которой со ссылками на представителей властей ряде северных провинций Афганистана приводились факты о том, что позиции ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) укрепляют в приграничных с Центральной Азией районах.

«Соответствующие признания недвусмысленно указывают на покровительство и поддержку боевиков афганского крыла ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) со стороны войск США и НАТО, в том числе и путём транспортировки боевиков на так называемых «неопознанных вертолётах», снабжением оружием и так далее — знакомая схема», — заявила Захарова.

По её словам, это вновь заостряет вопрос об истинных целях иностранного присутствия в Афганистане.

«Призываем власти Афганистана провести тщательное расследование всех упомянутых в статьей фактах, а также принять срочные меры по предотвращению разрастания террористической угрозы в граничащих с государствами Центральной Азии районах страны», — добавила дипломат.