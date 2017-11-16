Президент Зимбабве отказался уйти в отставку

Хараре, , 12:34 — REGNUM Президент Зимбабве Роберт Мугабе отказался уйти в отставку до избрания лидера правящей партии «Африканский национальный союз Зимбабве — Патриотический фронт», сообщило 16 ноября агентство Reuters со ссылкой на источники в спецслужбах Зимбабве.

Во время переговоров с военными при посредничестве католического священника Фиделиса Муконори президент заявил, что в стране нужно провести выборы лидера правящей партии «Африканский национальный союз Зимбабве — Патриотический фронт».

Мугабе будет готов уйти в отставку только в случае своего поражения на этих выборах.

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Отмечается, что к взаимодействию с военными и оппозицией причастен вице-президент и бывший глава спецслужб Зимбабве Эммерсон Мнангагва. В течение года он тайно вел переговоры о возможной политической конфигурации в стране после возможного отстранения от власти президента Мугабе. На это указали документы разведки Зимбабве, оказавшиеся в распоряжении агентства.

После бегства в ЮАР и возвращения на родину Мнангагва был отправлен под домашний арест.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, политический кризис в Зимбабве начался 6 ноября 2017 г. после отставки вице-президента страны Эммерсона Мнангагвы. Глава Вооруженных сил Зимбабве Константин Чивенга заявил, что военные страны «вмешаются» в политический конфликт, после чего 14 ноября на улицах Зимбабве появились танки.

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