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Глава ЛНР об обмене пленными: «Теперь ответ за украинской стороной»

Политика

15 ноября президент Российской Федерации Владимир Путин провел телефонные переговоры с главами ДНР и ЛНР Александром Захарченко и Игорем Плотницким

Луганск, 16 ноября 2017, 12:23 — REGNUM  Власти Луганской Народной Республики (ЛНР) готовы обсуждать обмен пленных и ждет ответа от Украины на соответствующие инициативы. Об этом сообщил глава ЛНР Игорь Плотницкий, слова которого обнародованы на его официальном сайте.

«Мы готовы обсудить и еще раз согласовать списки и количество пленных для обмена, — говорит глава ЛНР. — Теперь ответ за украинской стороной».

15 ноября президент Российской Федерации Владимир Путин провел телефонные переговоры с главами ДНР и ЛНР Александром Захарченко и Игорем Плотницким, в ходе которых политики обсудили инициативу по обмену пленными между ЛНР, ДНР и Украиной.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее лидер общественного движения «Украинский выбор — право народа» Виктор Медведчук попросил у российского лидера содействия в разрешении вопроса об обмене пленными между Киевом и республиками.

По словам украинского политика, Киев готов обменять 306 военнопленных на 74 человека, взятых в плен силами ДНР и ЛНР.

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Гражданская война на Украине

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