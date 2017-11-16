Премьер-министр Ливана посетит Францию

Бейрут, , 12:21 — REGNUM Премьер-министр Ливана Саад Харири, заявивший о своей отставке, в ближайшие 48 часов посетит Францию, сообщает 16 ноября Reuters со ссылкой на источник.

Данную информацию передал источник, близкий к окружению Харири. После посещения Франции, премьер-министр вернется в Ливан, чтобы официально объявить о своей отставке.

В настоящее время Харири находится в Саудовской Аравии, откуда он объявил о том, что покидает свой пост. Президент Ливана Мишель Аун не принял отставку политика, заявив, что Эр-Рияд ограничил свободу премьер-министра.

Сам Харири отверг подобное суждения, подчеркнув, что в скором времени вернется в Ливан. Причиной ухода с поста он назвал давление со стороны Ирана и «Хезболлы», которые угрожали его жизни.

Напомним, 4 ноября премьер-министр Ливана Саад Харири, находясь с визитом в Саудовской Аравии заявил о том, что уходит в отставку. За день до подобного решения, он встречался с главным советником Высшего руководителя Ирана Али Хаменеи Акбаром Велайети.

Саудовская Аравия и Иран являются главными конкурентами за влияние на регион Ближнего Востока. «Хезболла», являющаяся серьезной силой в Ливане, состоит в союзнических отношениях с Тегераном, поэтому борьба за позиции в Бейруте для Эр-Рияда имеет важное значение.

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