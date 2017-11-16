Зачем перименовывать улицы? « От безделья и нежелания заниматься делом»

Екатеринбург, , 12:42 — REGNUM Переименование улиц в Екатеринбурге не является актуальной темой, а тем, кто поднимает этот вопрос, следует заняться действительно полезным для города делом. Такое мнение высказал корреспонденту ИА REGNUM сопредседатель партии «Российский Общенародный Союз» Евгений Артюх.

«Вся эта внезапно вспыхнувшая дискуссия напоминает обострение, хотя сейчас на дворе и не весна. Во-первых, не верю в заявленное о том, что от жителей поступает много обращений с просьбами о переименовании. Обычно такой аргумент, прикрываясь жителями и их чаяниями, приводят, когда на самом деле нет никаких обращений, но есть желание выдать желаемое за действительное. Жителей Екатеринбурга на самом деле волнуют другие, вполне приземленные, но от того не теряющие своей актуальности, вопросы как, например, работа общественного транспорта, качество и стоимость услуг ЖКХ, доступность медицинских услуг, наличие детских садов и так далее. Если кто-то из народных избранников этого не знает, то я бы ему посоветовал сесть в любой городской трамвай или маршрутку и поездить один день, прежде чем протягивать руки к табличкам с названиями улиц. Второе. Разговоры о каком то чудодейственном эффекте от переименования улиц, граничащим чуть ли с не с «нравственным возрождением улиц» это или миф или блеф, а скорее и то и другое сразу», — считает политик.

Он выразил уверенность, что называть новые улицы именем олигархов, как это было предложено на одной из дискуссий в Екатеринбурге, недопустимо, так как это не примет большинство населения.

«Если дурь и зуд инициаторов довести до логического абсурда, то проспект Ленина, пожалуй, нужно переименовать в проспект Путина. В данном случае хоть рейтингом президента прикрыться можно. Но так как инициаторы не получали относительно путинской топонимики указов сверху, то молчат до поры и тренируются, а по сути размениваются на мелком. Все это возникает от безделья и нежелания заниматься делом, то есть тем, чем действительно должны заниматься депутаты и прочие инициаторы переименований, в большинстве своем представители чиновничества. Что касается заявлений звучащих от представителей РПЦ, то я бы к ним относился сдержанно, так как на примере скандала вокруг фильма «Матильда» мы видим, что и церкви есть плюрализм мнений и не всегда понятно чьё мнение звучит: отдельного иерарха или всей РПЦ», — подытожил Евгений Артюх.

По мнению активиста свердловского отделения общественной организации «Суть Времени» Сергея Пластинина, в России вовсе необходимо ввести мораторий на переименования, так как этому не способствует ни внутренняя, не внешнеполитическая ситуация.

«В связи с событиями за последние годы на Украине, в Прибалтике и некоторых странах Восточной Европы в которых советский период нашей истории ставят буквально в вину России, требуя сначала покаяния, а затем обязательно потребуют денежной компенсации, все вопросы по переименованию советских улиц необходимо закрыть и впредь не поднимать. Нельзя с одной стороны обвинять другие страны в борьбе с историей и при этом заниматься в России тем же самым. Попытка разделить советскую топонимику на «правильную» и «неправильную» от лукавого. Есть непрерывная русская история от Рюрика, Московского царства, Российской Империи, СССР до современной России, и как говорил Пушкин, гордиться надо тем, что дал нам бог, а не пытаться проводить «пластическую операцию» над собственной историей, пытаясь сделать из неё гламурную куклу сообразно чьим-то, далеко неоднозначным представлениям о красоте», — считает общественник.

Напомним, что 15 ноября в Екатеринбурге вновь подняли вопрос о переименовании улиц с советскими названиями. Его обсуждение прошло в рамках форума стратегического развития «Города России — 2030: перекресток возможностей», который прошёл в администрации города.

Так, проспект Ленина предлагают переименовать в Главный проспект. Улице Карла Либкнехта готовят участь стать Вознесенским проспектом, а улица Якова Свердлова, по замыслу активистов, должна стать Арсеньевским проспектом.

Отметим, в 1990-х годах на фасадах домов Екатеринбурга от руки были нанесены альтернативные названия улиц. Но в 2000-е их закрасили.

В ходе круглого стола председатель комиссии по топонимике администрации Екатеринбурга и депутат городской думы Дмитрий Сергин сообщил, что в комиссию поступают обращения от граждан о необходимости переименования улиц Екатеринбурга. Он предложил участникам дискуссии обсудить, какие улицы подлежат переименованию, а также, какие процедуры при этом необходимо соблюдать.