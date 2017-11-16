Петербургский депутат-единоросс вызвал Навального на рэп-баттл

Санкт-Петербург, , 12:13 — REGNUM Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Андрей Анохин («Единая Россия») вызвал блогера Алексея Навального на поединок в стиле рэп. Об этом 16 ноября сообщила пресс-служба депутата. Вызов на поединок направлен в адрес Навального в Москве и передан в петербургский «штаб» блогера.

По словам Анохина, он давно следит за деятельностью Навального, и она вызывает у него «большие опасения за судьбы молодых ребят, которые не видят истинный смысл, скрывающийся за вашими словами».

По мнению Анохина, политическое «творчество» Навального может «негативно отразиться на будущем подрастающего поколения».

Политический рэп-баттл с блогером депутат предложил провести на площадке «Антиверсус» в Петербурге. Анохин предупредил, что баттл состоится в любом случае, даже если Навальный не примет вызов.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале октября коллеги по Заксобранию, единоросс Андрей Анохин и Максим Резник из «Партии роста», провели первый политический рэп-баттл. Они спорили о фильме «Матильда», о передаче Исаакиевского собора РПЦ, о борьбе с коррупцией и по другим темам. Публика активно поддерживала участников. Члены жюри, опытные рэперы, отдали победу Резнику.

Поединки в стиле рэп входят в моду среди политиков и чиновников. Как сообщало ИА REGNUM, в начале сентября руководители Ленинградской области сразились — правда, в заочной форме — в жанре рэп-баттла. К ним присоединился и губернатор региона Александр Дрозденко.

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