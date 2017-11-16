В России вводится пожизненное заключение за вербовку террористов

Москва, , 12:03 — REGNUM Законопроект, направленный на ужесточение уголовной ответственности за финансирование терроризма, а также за вербовку, Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 16 ноября. Инициатива станет ответом тому глобальному проекту (воспроизводству боевиков), который сейчас осуществляют международные террористические организации как на территории России, так и в целом мире, отмечают авторы.

Призыв ответить на вербовку

В Сирии «затеряны» более 60 тыс., а по некоторым данным и более 100 тыс. боевиков международных террористических организаций, в том числе ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которые там присутствуют, отметил один из авторов законопроекта депутат Адальби Шхагошев («Единая Россия»). По словам парламентария, самое серьезное орудие сегодня для международных террористических организаций — это вербовщик, именно они занимаются склонением, вовлечением и вербовкой в ряды международных террористических организаций.

Шхагошев обратил внимание на еще одно обстоятельство: ситуация, аналогичная сирийской, может произойти в любое время в одной из североафриканских стран, в европейских странах. «Почему это касается именно всего мира — там выходцы не только из России, средней и центральной Азии, как мы привыкли, там воевали более 700 немцев, более 500 французов, более 300 американцев, и дальше можно перечитать этот список из числа Европейского Союза», — указал он.

«Мы сегодня, в принципе, будем призывать и другие парламенты других стран присоединиться к нашей инициативе и все-таки дать законодательный ответ тем вербовщикам, которые будут возвращаться в те страны, откуда они приехали воевать в Сирию», — заявил Шхагошев.

Говоря о санкциях, которые вводятся законопроектом, парламентарий отметил, что «тюрьма не останавливает вербовщика» — он продолжает вербовать террористов там.

Санкции

Прежде всего, поправками предлагается ужесточить ответственность за вовлечение в совершение хотя бы одного из преступлений, предусмотренных статьями УК РФ: ст. 205 «Террористический акт», ст. 2053 «Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности», ст. 2054 «Организация террористического сообщества и участие в нем», ст. 2055 «Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации», ч. 3 и ч. 4 ст. 206 (захват заложника, совершенный организованной группой либо повлекший по неосторожности смерть человека или иные тяжкие последствия, либо повлекший умышленное причинение смерти человеку), ч. 4 ст. 211 (угон судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного подвижного состава, а равно захват такого судна или состава в целях угона, сопряженные с совершением террористического акта либо иным осуществлением террористической деятельности), ст. 361 «Акт международного терроризма», а также за вооружение или подготовку лица в целях совершения хотя бы одного из указанных преступлений. Такое деяние будет наказываться лишением свободы на срок от 8 до 20 лет со штрафом в размере от 300 тыс. до 700 тыс. рублей либо в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 2 до 4 лет либо без такового, либо пожизненным лишением свободы (в настоящее время за указанные преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет со штрафом в размере до 500 тыс. рублей либо в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 3 лет либо без такового.

Планируется также усилить уголовную ответственность за финансирование терроризма, а также за склонение, вербовку или иное вовлечение лица в совершение хотя бы одного из преступлений террористической направленности, совершенные с использованием служебного положения. Такие деяния будут наказываться лишением свободы на срок от 10 до 20 лет со штрафом в размере от 500 тыс. до 1 млн рублей либо в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 3 до 5 лет либо без такового, либо пожизненным лишением свободы.

Отметим, что в настоящее время за указанные преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет со штрафом в размере от 500 тыс. до 1 млн рублей либо в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 3 до 5 лет либо без такового.

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