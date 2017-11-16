Грузия и Бразилия будут сотрудничать в сфере туризма

Тбилиси, , 11:44 — REGNUM Грузия и Бразилия будут активно развивать сотрудничество в сфере туризма, сообщает пресс-служба МИД Грузии. Соответствующий меморандум был подписан 16 ноября в Тбилиси министрами иностранных дел Грузии и Бразилии Михаилом Джанелидзе и Алоизио Нуньес Ферейрой.

Глава МИД Бразилии находится в Грузии с первым официальным визитом, и в Тбилиси придают этому визиту большое значение.

«Это первый официальный визит господина Алоизио в нашу страну, и я хочу подчеркнуть историческое значение этого визита. Я особенно хочу подчеркнуть, что господин Алоизио до назначения на должность министра активно работал в ранге сенатора в парламенте Бразилии в группе дружбы с Грузией и многое сделал для углубления взаимоотношений между нашими странами», — заявил на пресс-конференции после встречи и подписания меморандума Михаил Джанелидзе.

На встрече были рассмотрены вопросы дальнейшего развития и углубления как политических взаимоотношений, так и сотрудничества в различных сферах. По словам грузинского министра, помимо туризма, большой потенциал для развития сотрудничества имеется в сферах торговли, инвестиций, спорта, образования, культуры.

Михаил Джанелидзе поблагодарил бразильского коллегу за поддержку его страной суверенитета и территориальной целостности Грузии.

Отвечая на вопросы журналистов в ходе пресс-конференции, глава МИД Грузии подчеркнул, что Бразилия является ведущим государством в своем регионе и стратегическим партнером Грузии, поэтому взаимоотношения и контакты с ней будут усиливаться.

В ходе визита министр иностранных дел Бразилии также встретится с президентом и премьер-министром Грузии.

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