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В Госдуме призывают страны мира ужесточить санкции за вербовку террористов

Политика

В России вводится пожизненное лишение свободы за вербовку террористов

В Госдуме призывают страны мира ужесточить санкции за вербовку террористов
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Государственная дума РФ

Москва, 16 ноября 2017, 11:41 — REGNUM  В Госдуме призвали парламенты стран мира проанализировать свое законодательство и принять жесткие санкции в отношении вербовщиков террористов, передает корреспондент ИА REGNUM 16 ноября.

Госдума в первом чтении обсуждает законопроект о пожизненном тюремном сроке для вербовщиков террористов.

По словам депутата Госдумы Адальба Шхагошева («Единая Россия»), около 700 немцев воюют в Сирии, 600 французов, более 500 американцев, австралийцев, этот список можно продолжить.

«Мы слишком хорошо знаем природу международного терроризма, советуем прислушаться и пересмотреть и конкретизироваться свое законодательство в этих странах. Мы очень часто оставались одни при борьбе с международным терроризмом», — отметил парламентарий.

Читайте развитие сюжета: В России вводится пожизненное заключение за вербовку террористов

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