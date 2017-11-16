МИД РФ просит главу Пентагона уточнить его заявления по Сирии

Москва, , 11:46 — REGNUM В российском Министерстве иностранных дел удивлены заявлениям американского военного руководства о том, что США находятся в Сирии с разрешения ООН, заявила 16 ноября во ходе еженедельного брифинга официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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Речь идет, пояснила Захарова, о высказываниях американского министра обороны генерала Джеймса Мэттиса в беседе с американскими журналистами, в которой он высказался о том, что вооруженные силы США находятся в Сирии в согласии с решениями ООН.

«Мы с удивлением услышали высказывания министра обороны США Джеймса Мэттиса в беседе с представителями американской прессы, что вооруженные силы США находятся в Сирии с разрешения ООН», — отметила Захарова.

Кроме того, представитель МИД РФ попросила уточнить кто и когда выдал такое разрешение американским военным.

Напомним, 14 ноября МИД Сирийской Арабской Республики заявил, что американские военнослужащие находятся на территории Сирии без согласия законного правительства страны.

Днем позже, 15 ноября, представитель Пентагона заявил журналистам, что возглавляемая США коалиция не собирается координировать свои военные операции против террористов с Дамаском или Москвой.

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