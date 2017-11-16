Япония разрабатывает планы на случай войны в КНДР

Токио, 16 ноября 2017, 11:45 — REGNUM Япония рассматривает варианты предотвращения последствий наплыва десятков тысяч беженцев из КНДР, в случае возникновения там военного конфликта, сообщает 16 ноября Reuters.
Токио должен рассмотреть все возможные варианты событий, в том числе и засылку, вместе с потоком беженцев, шпионов и террористов.
Береговая охрана Японии будет сопровождать беженцев из Северной Кореи в специализированные для этого порты, где полиция будет проводить проверку личности прибывших, а также наличие у них судимости.
Прошедшие проверку, будут направлены в специальные центры, которые будут находиться, вероятно, на юге страны. Затем официальные лица примут решение о предоставлении убежища.
Причиной разработки подобных планов является затянувшийся кризис на Корейском полуострове, связанный с продолжающимися ракетными и ядерными испытаниями Пхеньяна.
17 ноября Северную Корею посетит высокопоставленный дипломат из Китая, который постарается убедить руководство страны в прекращении конфронтации с международным сообществом.
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