Представитель NYT о позиции по Крыму: «Спорная территория»

Вашингтон, , 11:30 — REGNUM Появление в статье The New York Times карты с Крымом, обозначенным, как «спорная территория», не означает признания позиции властей РФ по данному вопросу. Об этом сообщил представитель издания Дэниэл Роадес в интервью РИА «Новости».

"Подход с точки зрения содержания никоим образом не предполагает принятия российской позиции, — отметил представитель газеты. — И если бы статус и будущее региона не оспаривались, мы бы не писали эту историю в первую очередь».

По его словам, издание по «чувствительным вопросом» всегда придерживается «последовательной политики».

Ранее газета The New York Times в качестве иллюстрации к статье разместила карту, на которой пометила Крым как «спорную территорию» и заштриховала полуостров одним цветом с РФ. Сотрудники издания, работавшие над материалом, также обозначили границу полуострова с Украиной пунктиром.

Статья возмутила МИД Украины, который потребовал от редакции внести изменения для исправления «ошибки».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в марте 2014 г. Крым был включен в состав Российской Федерации после референдума, на котором более 95% жителей полуострова проголосовали за выход из состава Украины.

Голосование крымчан стало реакцией на государственный переворот на Украине в феврале 2014 г.

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