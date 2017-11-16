Захарова призвала европейцев протестовать против помощи США террористам

Москва, , 11:29 — REGNUM Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала общественность европейских стран выступить с протестом против действий западной коалиции в Сирии. Об этом 16 ноября она заявила в ходе брифинга, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Мы приводим цифры, факты, говорим о тенденциях борьбы с терроризмом, мы анализируем, выводились, прикрывались и воодушевлялись боевики-террористы со стороны ведомой Соединёнными Штатами коалицией. Теперь я хочу адресовать слова простым людям в Европе: когда в следующий раз где-нибудь — не дай бог, конечно, но к сожалению мы видим эти тенденции, — в Ницце, Лондоне, Париже произойдут теракты, и массово наши европейские друзья начнут менять аватарки в поддержку своих друзей, коллег, соотечественников, и когда будут окрашиваться в цвета национальных флагов культурные памятники, объекты в европейских столицах — вот тогда задайте себе вопрос, а куда направились экстремисты, боевики и террористы из освобождённых городов под прикрытием США», — заявила Захарова.

«Куда они пошли? Где они сейчас находятся, что сейчас делают? Это вопрос не столько политиков, сколько обычных мирных граждан. Вот сегодня, сейчас задайте себе вопрос — тем, кому дали уйти, что они будут делать дальше? И, может быть, стоит не дожидаться следующего теракта, а эту волну возмущения высказать сегодняшним, нынешним политическим идеологам сохранения ИГИЛовцев (организация, запрещённая в России — ИА REGNUM ), помощникам террористических формирований, которые делают всё для того, чтобы в угоду собственным политическим интересам по реконфигурации структуры региона сохранять террористические элементы и боевиков на территории Сирии», — продолжила она.

В частности, Захарова сослалась на недавний сюжет на канале BBC — 13 ноября там был опубликован большой репортаж о том, как террористы ИГИЛ (организация, запрещённая в России — ИА REGNUM ) были эвакуированы из Ракки под присмотром западной коалиции. В частности, было показано видео, в котором демонстрируются кадры конвоя, выходящего из Ракки и растянувшегося на 8 км.

Одновременно Министерство обороны РФ обвинило ведомую США коалицию в прикрытии отхода боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) после освобождения города Абу-Камаль. Как указали тогда в ведомстве, «союзники не только отказались нанести удары по террористам, но и создавали препятствия для работы ВКС России по целям в указанном районе».

Захарова подчеркнула, что подобное поведение партнёров «нельзя назвать честной игрой». Она отметила, что хотя боевикам на территории Сирии «не удержаться», однако эвакуация сотен боевиков в неизвестном направлении создаёт основания для тревоги в России, а также странах ЕС и Центральной Азии.

«Мы рассчитываем, что американская сторона будет строго придерживаться тех договорённостей по борьбе с терроризмом, которые были зафиксированы в совместном заявлении президентов России и США по итогам встречи на полях конференции стран-членов АТЭС в Дананге 11 ноября», — добавила Захарова.