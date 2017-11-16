Сахалинский Невельск возглавил бывший штурман

Невельск, Сахалинская область, , 12:41 — REGNUM Главой Невельского района Сахалинской области стал экс-директор морского колледжа Алексей Шабельник. Прежний глава района Владимир Пак, считавшийся одним из самых успешных руководителей муниципалитетов, неожиданно для всех в сентябре 2017 года покинул свой пост по собственному желанию, передает корреспондент ИА REGNUM.

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Алексей Шабельник — профессиональный моряк, штурман, до назначения на пост мэра Невельска он руководил Сахалинским морским колледжем, а до этого — Дальневосточным морским училищем в Находке Приморского края.

За Шабельника проголосовало подавляющее большинство депутатов в конкурсной комиссии.

В сентябре 2017 года на Сахалине сложилась довольно сложная ситуация с управлением муниципалитетами — сразу пять районов остались без мэров. Одни градоначальники были арестованы, другие ушли на повышение.

Как сообщало ИА REGNUM, новый мэр требуется и сахалинской Аниве. Прежний, 30-летний единоросс Александр Ивашов, ушел с поста досрочно в связи с избранием в Областную думу. В сентябре он стал зампредом регионального парламента.

Экс-мэр Александровск-Сахалинского Сергей Гейченко был арестован в связи с коррупионными деяниями. В СИЗО отправлен глава Корсаковского района Александр Рудаков — по подозрению в получении взятки. Глава Курильска Георгий Митрик также уволился по собственному желанию.