Экс-мэр Брянска не смог получить условно-досрочное освобождение

Брянск, , 11:04 — REGNUM Бывший глава администрации Брянска Сергей Смирнов пока не сможет получить условно-досрочное освобождение. 15 ноября Клинцовский городской суд отказал осужденному за превышение должностных полномочий в УДО, сообщил портал «Наш Брянск».

По данным издания, суд руководствовался тем, что Сергей Смирнов не принял мер для возмещения ущерба. Кроме того, у осужденного отметили «нестабильное поведение». В итоге суд решил, что экс-мэру нужно дальнейшее исправление.

«За весь период отбывания наказания осужденный Смирнов имеет пять поощрений и одно взыскание. Свой единственный выговор бывший мэр получил 12 мая прошлого года за отсутствие на рабочем месте (он трудится на деревообработке). С 30 марта 2016 года его перевели в облегченные условия отбытия наказания», — пишет издание.

Решение городского суда может быть обжаловано в облсуде.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Сергей Смирнов был осужден в 2015 году. Он был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч.3 ст.286 УК РФ — «Превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий». Суд приговорил экс-мэра к четырем годам лишения свободы.

В суде было доказано, что в декабре 2009 года Сергей Смирнов незаконно подписал разрешения на ввод в эксплуатацию восьми многоквартирных жилых домов в поселке Белые Берега города Брянска, несмотря на то, что фактически строительство этих домов компанией «ЕвроОтделка» завершено не было. Впоследствии выяснилось, что дома, приобретенные на бюджетные средства для расселения ветхого и аварийного жилья, были построены с массой нарушений, жить в этих новых квартирах оказалось невозможно.

Также по делу был осужден бывший директор департамента топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Брянской области Николай Борисов. Он был признан виновным в превышении должностных полномочий, но амнистирован в зале суда.

Руководитель фирмы, построившей «гнилые» новостройки, Светлана Роман была признана виновной в мошенничестве. В декабре 2016 года суд приговорил ее к четырем годам лишения свободы в колонии общего режима и штрафу в 500 тысяч рублей.

Между тем, дело о «гнилых» новостройках называлось в качестве основной причины отставки бывшего губернатора Николая Денина. Позже он тоже оказался на скамье подсудимых, правда, по другому делу. В 2015 году он был признан виновным в совершении преступления по ч. 2 ст. 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями лицом, занимающим государственную должность субъекта Российской Федерации»).

В суде было доказано, что экс-губернатор подписал распоряжение о выделении из областного резервного фонда более 21,8 млн рублей на нужды подконтрольной его семье птицефабрике — ОАО «Снежка». Официально деньги выделялись на ликвидацию последствий взрыва, но потрачены были на текущую деятельность.

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