Страны G7 призвали Киев сменить состав ЦИК Украины

Киев, , 11:06 — REGNUM Сменить руководство Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Украины призвали Киев послы стран Большой семерки (G7), сообщает 15 ноября пресс-служба посольства Италии в Киеве.

Согласно сообщению, страны G7 единогласно поддержали новый закон, принятый в первом чтении в Верховной раде, об избирательной реформе на Украине. По мнению стран Большой семерки, изменения в избирательном процессе пойдут на пользу Украине и позволят сделать голосование демократичным и прозрачным.

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Также страны G7 напомнили, что через год на Украине пройдут парламентские и президентские выборы, поэтому к ним крайне необходимо принять новые законы о выборах. Помимо этого, страны призвали Украину обновить состав ЦИК на 13 должностях, срок пребывания на которых уже истек.

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Напомним, президентские выборы на Украине пройдут 31 марта 2019 года, парламентские выборы — 27 октября 2019 года, по сообщениям ЦИК. Также комиссия отмечала, что на проведение президентских выборов будет выделено $75 млн.

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