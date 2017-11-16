Глава ЛНР заявил о согласии с Путиным в вопросе обмена пленными с Киевом

Луганск, , 11:00 — REGNUM Глава Луганской Народной Республики (ЛНР) Игорь Плотницкий во время переговоров с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным поддержал инициативу по обмену пленными с Украиной. Об этом сообщил сам Плотницкий, слова которого обнародованы на официальном сайте главы ЛНР.

«Мы (власти ЛНР) готовы обсудить и еще раз согласовать списки и количество пленных для обмена, — говорит Плотницкий. — Теперь ответ за украинской стороной».

Как передавало ИА REGNUM, 15 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что глава России Владимир Путин обсудил по телефону с лидерами ДНР и ЛНР Александром Захарченко и Игорем Плотницким предложение украинского политика Виктора Медведчука по обмену пленными.

По его словам, Путин в ходе беседы с Захарченко и Плотницким одобрил предложение украинского политика.

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