Белорусская православная церковь перевела Новый Завет на белорусский язык

Минск, , 11:18 — REGNUM В Минске в Национальной библиотеке был представлен Новый Завет на белорусском языке. Об этом сообщил портал Tut. by 15 ноября.

Библейская комиссия БПЦ переводила Новый Завет с греческого оригинала на протяжении 25 лет, за что филологов и священнослужителей наградили почетными церковными грамотами и медалями. Книгу напечатали под названием «Новы запавет Госпада нашага Іісуса Хрыста». Выход ее приурочили к 500-летию со дня выхода первой книги «белорусского просветителя Франциска Скорины».

В демонстрации Нового Завета на белорусском языке участвовали митрополит Минский и Слуцкий Павел, глава католической церкви Тадеуш Кондрусевич. На мероприятии принимал участие новый министр информации Александр Карлюкевич.

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Первый тираж книги составил шесть тысяч экземпляров, эти книги будут распространять через церковные лавки. Планируется также оцифровать Новый Завет на белорусском языке, чтобы издание было доступно большему количеству людей. По слова глава Белорусской православной церкви, митрополита Павла, книгу могут переиздать, если будет большой спрос.

В то же время священнослужитель пока не стал связывать появление этой книги с богослужениями на белорусском языке. Митрополит подчеркнул, что у БПЦ нет канонической или догматической установки относительно языка, поэтому богослужение на белорусском языке может осуществляться, если такое желание выразят люди.

«Дело в том, что многие люди, которые сегодня ходят в храм, привыкли молиться на церковнославянском языке. У нас была попытка. Несколько лет назад один из настоятелей, ревностный такой, решил сразу все богослужение перевести на белорусский язык. Ну и что — люди перестали ходить, потому что для них было тогда непонятно. Сегодня вырастает такое поколение, которому белорусский язык будет ближе», — заявил священнослужитель.

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Ранее в БПЦ отмечали, что издание текстов Священного Писания Нового Завета в новом переводе на современный белорусский язык имеет общенациональное и историческое значение, которое будет положительно влиять на духовно-нравственное состояние общества, литературы, языка и культуры Белоруссии, «послужит укреплению духовных основ общества и государства».

Напомним, что в сентябре 2017 года на Дне белорусской письменности в Полоцке свой вариант перевода Нового завета на современном белорусском языке представил Белорусский экзархат Русской православной церкви. Известно, что римско-католический костел в Белоруссии тоже уже подготовил первый официальный перевод Нового Завета. 25 ноября в Минске во время симпозиума «Божье слово 1517—2017» католический костел покажет свой первый официальный перевод Нового Завета на современном белорусском языке.

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