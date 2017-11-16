В Челябинске ждут решительной борьбы с загрязнителями воздуха

Челябинск, , 10:52 — REGNUM В Челябинске ожидают решительных чиновничьих мер в борьбе против загрязнителей воздуха. После очередного смога и сотен жалоб от граждан губернатор Борис Дубровский созвал экстренное совещание, сообщают местные СМИ.

Напомним, экологические активисты уже не раз обращали внимание чиновников на малопригодную для жизни окружающую среду. В очередной раз неблагоприятные метеоусловия первой степени были объявлены в начале недели. Режим НМУ действовал до 15 ноября.

Ухудшение экологической ситуации практически совпало с отъездом Владимира Путина, отмечают граждане. Вечером 13 ноября они обратили внимание на жёлтый зловонный туман. Впрочем, метеорологи назвали это явление вполне природным.

Тем не менее 15 ноября губернатор Борис Дубровский провёл экстренное закрытое совещание. Об этом в своём блоге сообщил политолог Александр Мельников. По его словам, были приглашены силовики, сотрудники надзорных органов, предприятий, органов власти.

«По слухам, разговор был очень нешуточным — гром гремел, молнии летали. Дубровский объявил, что хотя основные контролирующие полномочия у федералов, он берёт ответственность за улучшение качества воздуха на себя. Конкретику скоро узнаем», — написал Мельников.

Официальной информации о прошедшем совещании пока нет. Тем не менее, по неофициальным данным, уже сегодня, 16 ноября, будет жёсткое заявление Дубровского по экологической ситуации. Впрочем, местные жители уже давно скептически относятся к любым словам и заявлениям. Они ждут не решительных слов, а решительных мер. Дождутся ли, покажет время.