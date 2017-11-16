В Сербии призвали признать Крым частью России

Белград, , 11:05 — REGNUM Сербские политики высказались за признание Крыма частью территории России, заявил депутат парламента Сербии Александр Шешель в интервью «Известиям».

По его словам, представители Сербской радикальной партии подготовили к следующему заседанию парламента заявление с требованием к властям официально признать полуостров российским.

«Белград не может ожидать поддержки Москвы по спорным территориальным вопросам, если сам не признает территориальную целостность России. Поэтому наша партия призывает правительство решить этот вопрос как можно быстрее и признать воссоединение Крыма с Россией», — заявил Шешель.

Он отметил, что авторы инициативы подчеркивают разницу между воссоединением Крыма с РФ и насильственным отделением Косово в 2008 году.

Однако, по мнению высокопоставленных источников издания в сербском правительстве, определиться по этому вопросу будет трудно из-за проблем с Косово и из-за стремления Сербии вступить в Евросоюз.

Напомним, ранее глава МИД Сербии Ивица Дачич заявил, что Белград не поддержит санкции против России в случае вступления в Евросоюз, а руководство страны не заинтересовано в присоединении к какому-либо военному союзу, включая НАТО.

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