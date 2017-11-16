Станислав Стремидловский, , 11:47 — REGNUM

«В Закарпатье сейчас происходит то же самое, что было в Донбассе», — предупреждает в интервью «ОстроВ» (Донбасс) глава Центра международной безопасности Валерий Кравченко. Эксперты ЦБВ провели всеукраинское исследование, где поставили перед респондентами вопрос: возможен ли в вашем регионе сценарий ДНР/ЛНР? «Поехали с этим вопросом в Харьков, Винницу и другие украинские регионы, — рассказывает Кравченко. — Результаты получились неожиданными. Например, если брать результаты по Днепропетровску, то там люди оценили такую вероятность меньше чем в 10%, а в Ужгороде ответили «да» 28,5%. Это не показатель того, что они хотят такого сценария. Но то, что они видят вокруг себя, заставляет их думать, что он возможен в их регионе. Во-первых, Закарпатье — это регион, реально оторванный от Украины: одна железная дорога, отсутствие аэропорта и горная гряда между ним и остальной Украиной. Во-вторых, оно всегда было обособлено за счет четырех границ, которые находятся буквально на расстоянии вытянутой руки. В-третьих, это венгерское меньшинство, которое имеет несоизмеримо большое влияние. В Закарпатье проживает примерно 150 тысяч венгров при населении региона около 1,1 млн человек. Например, глава области Геннадий Москаль фактически занял позицию венгров в скандале с законом «Об образовании», хотя является представителем Киева. Как он может позволять себе оспаривать закон, который был принят украинским парламентом и который является обязательным для исполнения? Местная власть получает финансирование от Венгрии. В этом году Венгрия выделила 64 миллиона евро на программу развития Закарпатья, Украина — 6,9 миллиона. Следовательно, кому местная власть будет более благодарна? Меня тревожит такая тенденция, когда министры иностранных дел других стран едут в наши регионы и ведут какие-то переговоры напрямую с местными лидерами. Например, министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский несколько дней пробыл во Львове. Он там встречался с мэром Садовым, руководителями области, местными поляками. Почему он не приехал в Киев? Нужно понимать: в западных странах, которые граничат с Украиной, к власти приходят все более правые и консервативные силы. Если к власти в Румынии придут правые консерваторы, то нам вспомнят и Черновцы, и Придунайскую зону (тогда румыны кричали, что мы уничтожаем заповедную зону). У нас очень много всего с румынами. Я думаю, что и с Болгарией будут проблемы, потому что в Одесской области проживает очень много болгар. И в этой ситуации от нас мало что зависит. Более того, с каждым днем мы усугубляем свое положение и показываем свою слабость. В Закарпатье сейчас происходит то же самое, что было в Донбассе: наличные деньги идут через границу, и никто эти потоки не останавливает. Мы большими шагами идем к потере своей государственности и суверенитета. Начнется осенью 2018 года после чемпионата мира по футболу. С России к тому времени могут снять санкции, и она может вернуться в G8. С точки зрения нашей внутренней ситуации, чем ближе к выборам (президентские и парламентские выборы пройдут на Украине в 2019 году), тем будет больше внутренних дестабилизирующих обстоятельств. Активизация ситуации начнется с осени 2018 года. Я не верю в большую войну в следующем году с Россией. Но в 2019—2020 годах этот сценарий является более реальным».

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто потребовал от украинских властей отреагировать на инцидент, который произошел 12 ноября в закарпатском городе Берегово, когда во время марша по случаю создания Карпатской Сечи националисты сняли флаг Венгрии со здания горсовета Берегово, передают «Новини Закарпаття» (Ужгород). На пресс-конференции в Брюсселе в понедельник, 13 ноября, венгерский дипломат заявил, что в европейских странах подобные действия недопустимы, а те, кто снял флаг Венгрии, должны быть немедленно задержаны и наказаны. Сийярто также отметил, что он обратился к украинскому послу в Будапеште по поводу этого инцидента. 12 ноября в Берегово прошел марш по случаю годовщины создания Карпатской Сечи. В ходе марша его участники митинговали под стенами городского совета Берегово, где отдельные лица удочкой сняли со здания флаг Венгрии, который там висит традиционно рядом с флагами Украины, ЕС и города Берегово.

А Mukachevo.net (Мукачево) напоминает сложную историю Берегово. Использование венгерских флагов на зданиях учреждений, организаций и предприятий в закарпатском райцентре было официально разрешено еще в 2008 году. Такое решение приняли тогдашние депутаты Береговского городского совета, подписал его мэр Иштван Гайдош. На протесты некоторых украинских общественно-политических организаций был стандартный ответ: это не государственный, а национальный флаг, символизирующий местное национальное меньшинство. Венгерские флаги начали вывешивать рядом с флагом Украины и в сессионных залах городского и районного совета. Хотя это происходило и раньше, просто по факту проживания венгерского меньшинства в населенном пункте. 2011 год. Депутаты Береговского районного совета решили начинать заседания совета после исполнения не только украинского государственного гимна, но и венгерского национального. Новая волна обострения поднялась в 2013 году на фоне противостояния двух политических радикальных сил — венгерского «Йоббика» и украинской «Свободы». Все началось с того, что в 9 марта в Берегово на здании, где находится офис-приемная депутата Европарламента от Венгрии, представителя «Йоббика» Бейли Ковача, был установлен сине-золотистый флаг венгров Трансильвании, добивающихся автономии на территории Румынии. Официальные власти Бухареста считают, что он пропагандирует сепаратизм, и потому этот флаг запрещено вывешивать на государственных зданиях. 16 марта по улицам Берегово прошло шествие сторонников «Свободы», приуроченное к 74-й годовщине Карпатской Украины. Колонна примерно из сотни человек зажгла факелы и двинулась под громкие возгласы: «Один язык, одна нация, одна Родина — это Украина!», «Берегово — украинское!», «Помни, чужак, — здесь хозяин украинец!», «Будапешт — покайся!». Событие вызвало большой резонанс в венгерской прессе. 8 ноября при участии госсекретаря МИД Венгрии Жолта Неймети на здании Закарпатского венгерского института в Берегово восстановили старый венгерский герб. 2014 год. Мэрия в Берегово сняла 18-метровый флаг Украины с Дома культуры. Но потом снова вернула его на место. 2017 год. Обострились отношения Украины и Венгрии. В первую очередь из-за неприятия Будапештом новой редакции украинского закона «Об образовании». Когда конфликт набрал обороты, появилась информация, что в селе Соломоново Ужгородского района неизвестные сняли из здания школы все венгерские символы. Директор школы утверждает, что мужчины представились сотрудниками Службы безопасности Украины.

В новом подходе Польши к Украине часто присутствует закамуфлированная мысль о договоренности с Россией, цитирует польского историка и политолога Павла Коваля «Збруч» (Галичина). Может, это и не она руководит сознанием важнейших политиков, однако дальнейшее ухудшение отношений с Киевом неизбежно поставит Варшаву в ситуацию интуитивного поиска улучшения отношений с Москвой. Очевидно, Польша потребует разблокировать и этот канал, но разблокировка его «вместо» соседских отношений с Украиной будет признаком детскости политики Варшавы. Это также укрепит союз Берлина с Киевом, ослабит позицию Польши в отношении России, и, что самое важное, в Германии возобладает убеждение, что Запад ангажирован на Востоке через Польшу, которая посредством истории теперь разорвала отношения с Украиной и ищет понимания в Москве. В кулуарных разговорах россияне все чаще указывают, что главной проблемой Москвы в Европе являются Германия и ее политика. Мы на шаг от того, чтобы на Западе возникло впечатление, что Польша как государство не способна наладить постоянные отношения с ближайшими соседями. Что мы расточаем поддержку Запада относительно отношений с Россией или просто «подставляем» Запад, добиваясь санкций, а затем разрывая политические отношения посредством истории. Польша выйдет из этой новой головоломки одинокой и фрустрированной. Однако самой большой польской проблемой в отношениях с Украиной является слишком частое отсутствие дальнейшей перспективы. Когда у нас объявляют польско-украинскую холодную войну, то посылают сигнал — скорее всего, бессознательно — не только нескольким украинским политикам и кресовым средам в Польше, а также России и Западу. В Москве известие о польско-украинском разводе воспримется как знак нашего нарастающего уединения — они попытаются договариваться с Польшей, но за значительно более высокую цену. На Западе такой сигнал будет доказательством неэффективности польской политики. А союзники, которые инвестируют в Польшу, ожидают эффективности, а не жалоб, что у «нас не выходит» с Украиной. В Госдепартаменте США смотрят на результаты, а не анализируют обмен ударами между Варшавой и Киевом, выясняя, «кто начал». Поэтому геополитические последствия развода с Украиной могут быть для нас гораздо серьезнее, чем для Киева. С начала преобразований в регионе Соединенные Штаты и Запад действовали, исходя из предположения, что польский национализм не оживет. Сейчас страхи сбываются. С точки зрения Запада его ангажированность в регионе имеет смысл только при условии стабилизации. Польско-украинская холодная война меняет дело.

В центре Львова открыли символическую лавочку сотрудничества Украины и Германии в честь 25-летия дипломатического сотрудничества Киева и Берлина, информирует Zaxid.net (Львов). Участие в мероприятии приняли представители городской и областной власти, а также почетный консул ФРГ во Львове. «На днях мы празднуем Неделю Германии на Украине. Историки назвали Львов точкой пересечения многих миров, и эта лавочка также должна стать такой точкой. Эта лавочка должна быть приглашением, чтобы люди начинали друг с другом разговор, эта скамейка должна быть местом, где встречаются и обмениваются мнениями Львов и его гости. Этот художественный объект является символом успешного и полного доверия и сотрудничества, которыя есть между нашими странами», — отметил Матиас Конрад, руководитель отдела культуры посольства Германии на Украине.

Для директора Института национальной памяти Владимира Вятровича очередной ориентир вслед за принятием обновленного закона об образовании — закон о государственном языке, пишет «Днепр Вечерний» (Днепропетровск). Как объяснил сам Вятрович, такой закон необходим потому, что русификация на территории страны в прошлом систематически проводилась на государственном уровне и для преодоления ее последствий нужны адекватные меры. Впрочем, что именно имеется в виду под «государственными методами», пока не вполне понятно. Очевидно, что мы «наконец должны прекратить жить синхронно с государством-«агрессором», для чего, собственно, и предлагаются изменения. Увы, о проблемных моментах радикализации украинского самосознания начинают говорить, только когда у Украины появляются проблемы в отношениях со странами ЕС. Как, например, обострение отношений с Польшей. Эксперты обозначили причины конфронтации: рост влияния националистов, кризис демократии, апеллирование к истории. «Во внешней политике ситуация для нас сложилась неприятная, что неудивительно — наши политики, циничные во внутренних делах, потрясающе наивны в политике внешней, — констатирует доцент Института международных отношений КНУ имени Шевченко Николай Капитоненко. — Мы не просчитали возможных последствий последних решений, в том числе закона об образовании. Мы не можем знать точно, заблокируют ли Польша или Венгрия нам прогресс в отношениях с ЕС и НАТО. Хотя решения принимаются консенсусом, позиция таких тяжеловесов, как Франция или Германия, влияет на окончательные решения больше. Но в то же время для польских и венгерских политиков созданы идеальные условия для работы в антиукраинском направлении. Этого стоило ожидать — если ты начинаешь спекулировать на национальной теме, то жди того же самого от политиков другого государства. Им тоже будет легко и просто спекулировать на ксенофобии, праве меньшинства на язык. В этом есть часть нашей ответственности. К последствиям нужно было готовиться заранее. Сейчас получается, у Польши и Венгрии есть рычаги воздействия на нас, а мы в слабой позиции — рычагов нет. И тут нужно думать, что для нас приоритет — дальнейшее сближение с ЕС, либо больший уровень национальной мобилизации, тренд на усиление национального дискурса». Увы, пока внятного ответа на последний вопрос у власти нет.

Контрабанда кормит целые районы на Волыни, говорится в репортаже портала «Волинські Новини» (Луцк). С Романом ездят в Польшу четыре человека. Миссия — забрать товар у поляков и доставить на Украину. Бизнесмен-импортер хочет провезти товар без пошлин, поэтому в игру вступают «челноки», они же — «муравьи». Ежесуточно без налогов можно человеку провозить через границу товары и продукты на 500 евро и весом до 50 килограммов. Роман возит «муравьев», которые промышляют контрабандой украинских сигарет в Польшу. «Выгода есть для всех: для контрабандистов, потому что это их бизнес, для украинских таможенников, поскольку получают взятки, для польских тоже, потому что наши люди скупаются в Польше. А еще — поднимают ее экономику штрафами за сигареты. Все надо считать», — говорит Роман. Он считает. И понимает, что деньги, которые оседают в карманах таможенников и владельцев товара, могли бы наполнять государственный бюджет. «Просто такое государство, — говорит. — Дать взятку — это уже в нас заложено».

Участники движения «Авто Евро Сила» выступили с требованиями снизить стоимость растаможки машин, сообщает «Полтавщина» (Полтава). Перед управлением налоговой службы в Полтавской области состоялась акция протеста. Десятки участников ее плотно обклеили требованиями входные двери налоговой и на полчаса перекрыли движение транспорта на улице Европейской. Автовладельцы выступают за удешевление растаможивания бывших в употреблении автомобилей из Европы и против давления со стороны правоохранительных органов и налоговиков. Как пояснили участники акции, чтобы растаможить машину, приобретенную, например, в Польше за $2000, придется заплатить около $7000. Полтавские налоговики отвечают, что требования, которые выдвигают представители общественных организаций, требуют законодательного урегулирования. Поскольку их предложения необходимо адресовать в министерство финансов или Верховную раду Украины.

Ночью 14 ноября активистка Femen с обнаженным торсом облила бензином и подожгла установленный на улице Соборной детский трамвайчик, рассказывает «Реал» (Винница). Утром обгоревшую конструкцию убрали. Уточним, детский трамвайчик и огромных жирафов, стоявших вблизи остановки транспорта, полюбили местные детишки. Ежедневно десятки маленьких винничан играли на этой площадке. Видимо, приехавшая на ночь в Винницу «феминистка» осталась довольна своим поступком. Вскоре на сайте движения Femen появилась публикация об очередной акции, в которой говорится, что «в логове зверя — в Виннице, возле главного магазина «Рошен» произошло несчастливое воспламенение декоративного трамвая. Группа секстремистов «Фемен» претендует на ответственность». Поджог детского трамвайчика объясняется «доносами финансовых мошенников Порошенко в «раю документов». Винницкая полиция открыла уголовное производство. Винничане негативно отзываются о поступке «поджигательницы», поскольку у многих есть дети, и они отлично понимают, что «трамвай» забрали именно у них. «Сумасшедшая баба!» — коротко сказала свое мнение об акции изданию на месте преступления молодая винничанка с мальчиком.

Кот по кличке Пампух друзей житомирского журналиста Василия Муравицкого, обвиняемого Службой безопасности Украины в государственной измене, фигурирует в материалах его уголовного дела как «агент», информирует «Таймер» (Одесса). Об этом сообщил адвокат Муравицкого Андрей Гожый. «Следствием с каналов связи была зафиксирована информация о некоем Пампухе. Его засчитали как неустановленное лицо, как агента. А это кот родственников Василия по кличке Пампух. Это есть в материалах дела», — отметил адвокат. По его мнению, это свидетельствует о том, насколько следствие халатно и поверхностно относится к делу. Между тем хозяйка кота Юлия Малькина сообщила, что ее кот очень почтенный и мог быть «не просто агентом, но и куратором». Напомним, что сотрудники СБУ задержали Муравицкого в Житомире 1 августа 2017 года. Его подозревают в госизмене, посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, нарушении равноправия граждан и создании террористической организации. По утверждению СБУ, его статьи публиковались на «сайтах, которые администрировались из РФ и временно оккупированных территорий Украины». Прокуратура сообщила, что журналисту грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Приморский районный суд Одессы все-таки продлил меру пресечения в виде содержания под стражей фигуранту дела о так называемой «Одесской дружине», гражданину Российской Федерации Евгению Мефедову, пишет «Думская» (Одесса). Адвокат Мефедова, как и в прошлый раз, не явился на заседание по избранию меры пресечения для своего подзащитного, поэтому интересы подозреваемого представлял государственный адвокат. После оглашения постановления Мефедов традиционно заявил, что дело против него сфабриковано, и оно развалится в суде так же, как и «Дело по 2 мая». 13 ноября Приморский суд продлил содержание под стражей и другому пророссийскому активисту — Сергею Долженкову, известному как «Капитан какао». Ранее Мефедов и Долженков выступали обвиняемыми в «Деле 2 мая». Сразу после оправдательного приговора их задержали по новому обвинению. Киевский райсуд отправил обоих под стражу. Их адвокаты обжаловали решения первой инстанции в апелляционном суде, который частично удовлетворил иск.