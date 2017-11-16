Сингапур, , 11:04 — REGNUM Сингапур приостановит торговые отношения с КНДР, что станет следствием решения Совета Безопасности ООН наложить очередные санкции на Пхеньян, сообщает 16 ноября Reuters.

Решение применить санкции против Северной Кореи было принято спустя два месяца после соответствующей санкции мирового сообщества.

«Сингапур запретит все коммерческие сделки с Корейской Народно-Демократической Республикой», — говорится в заявлении таможенной службы государства.

Нарушение запрета на торговлю будет караться в соответствии с сингапурским законодательством: штрафом в $147 тыс. или лишением свободы на срок до трех лет. Также возможно одновременное применение данного наказания.

Напомним, Сингапур является седьмым по величине торговым партнером КНДР, пятый по значимости партнер — Филиппины — приостановил коммерческие операции с Пхеньяном еще в сентября 2017 года.

Причиной подобных решений со стороны международного сообщества стала ядерная и ракетная программы Северной Кореи. В своем стремлении создать ракету, способную достичь США, Пхеньян вызвал резкую негативную реакцию со стороны Вашингтона, а также многих других политических субъектов международного процесса.