Депутаты Старого Оскола проголосовали за отставку мэра

Старый Оскол, Белгородская область, , 10:41 — REGNUM Депутаты горсовета Старооскольского городской округа Белгородской области на заседании 15 ноября проголосовали за отставку мэра Александра Гнедых. Как сообщил портал Fonar.tv, из 23 депутатов за отставку проголосовали 20, против — всего один человек, еще двое воздержались от голосования.

Формальное требование перед отставкой дважды признать работу главы городского округа неудовлетворительной было соблюдено: первую неудовлетворительную оценку Александру Гнедых вынесли летом 2017 года, после отчета о работе окружной администрации за 2016 год. Депутаты поставили условие — в сентябре Гнедых должен был ответить на вопросы из списка, после заседания составленного «народными избранниками» при активном участии представителей бизнес-элиты. Ответы главы округа депутатов, естественно, не устроили.

В своем выступлении перед депутатами Гнедых снова заявил, что в своей работе руководствовался только двумя документами — Конституцией РФ и Уставом Старооскольского городского круга.

На нарушения депутатам указал и их коллега. Член «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость» Анатолий Кондауров напомнил, что за отставку мэра депутаты могут голосовать после того, как в горсовет будет внесено два обращения. Первое обращение, составленное в конце октября 2017 года, совет депутатов не рассмотрел из-за отпуска Гнедых, а значит, обращение было всего одно, а повторно его можно было направить только через два месяца — то есть, в конце декабря 2017 года.

Однако голосование все равно состоялось, и за отставку высказалось большинство депутатов. Александр Гнедых принимать такое решение «народных избранников» отказался.

В День заседания на сайте органов местного самоуправления Старого Оскола (сайт у мэра с горсоветом — общий) появилось видеообращение Гнедых к жителям города.

«Всё то, что было накануне выборов совета депутатов, выборов губернатора, всё то, что было сфабриковано в мой адрес, — что я коррупционер, что я что-то не так делаю — это все было искусственно построено определённой группой лиц старооскольских руководителей, и я могу доказать, что это не так», — говорит Гнедых в видео.

Обращение было записано заранее и выложено на видеохостинг накануне заседания совета депутатов, 14 ноября, поэтому о предстоящем событии старооскольский мэр говорит в будущем времени. Но он заранее объявляет действия депутатов «ненормативными и непроцессуальными».

Решение депутатов Гнедых намерен оспорить в суде. Он предупредил, что в борьбе за свои права готов дойти до Верховного суда Российской Федерации.

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