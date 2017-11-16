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В Госдуме отремонтируют зал пленарных заседаний

Политика

И очистят систему вентиляции

В Госдуме отремонтируют зал пленарных заседаний
Ольга Зенькович © ИА REGNUM
Государственная дума РФ

Москва, 16 ноября 2017, 10:24 — REGNUM  В Госдуме будет отремонтирован зал пленарных заседаний. Как передает корреспондент ИА REGNUM 16 ноября, об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Исходите из того, что мы планируем зал пленарных заседаний поставить на ремонт, и эту тему будем обсуждать на совете. Нам придется работать в другом зале», — сказал Володин в ходе обсуждения порядка работы парламентариев с января по июль.

Также в весеннюю сессию предлагается очистить систему вентиляции нижней палаты парламента.

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