Киргизия денонсировала соглашение с Казахстаном о сотрудничестве в ЕАЭС

Бишкек, , 10:26 — REGNUM Президент Киргизии Алмазбек Атамбаев подписал закон о денонсации (прекращении действия) соглашения и протоколов с правительством Казахстана о развитии экономического сотрудничества в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС), сообщает 16 ноября пресс-служба президента страны.

Закон был принят парламентом Киргизии 9 ноября 2017 года и вступил в силу со дня его официального опубликования.

«Положениями статьи 2 закона МИД Киргизии поручено в установленном порядке уведомить правительство Казахстана о денонсации (прекращении действия) соглашения и протоколов», — говорится в сообщении.

Напомним, накануне в ходе заседания Национального совета по устойчивому развитию Киргизии глава государства заявил, что страна больше месяца отрезана от остальных стран ЕАЭС «по прихоти руководства Казахстана».

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«Причем, Киргизии устроена блокада только за то, что президент Атамбаев потребовал от руководителей Казахстана уважать суверенитет и законы государства. Не надо нам навязывать свои правила и вмешиваться во внутренние дела нашей страны», — считает Атамбаев.

По его словам, Киргизия не собиралась и не собирается выходить из состава ЕАЭС. Говоря о будущем союза, глава государства отметил, что ЕАЭС не сможет стать цивилизованным экономическим союзом, пока отношения между странами-участниками будут регулироваться не принятыми договорами и соглашениями, а «прихотями руководителей отдельных стран».

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