Верховный суд Камбоджи решит судьбу оппозиции

Пномпень, , 10:23 — REGNUM Верховный суд Камбоджи приступил к заключительной сессии, на которой будет решена судьба Партии национального спасения Камбоджи, являющейся главной оппозиционной партией страны, сообщает 16 ноября Reuters со ссылкой на источник.

Если суд выскажется в пользу запрета партии, то это фактически будет означать победу на предстоящих в 2018 году выборах правящей Народной партии Камбоджи, которую возглавляет премьер-министр страны Хун Сен.

Подобное решение может лишить Камбоджу, впервые с 1993 года, реальной парламентской оппозиции, подчеркивают эксперты. В настоящее время в законодательном органе страны заседают 118 членов Партии национального спасения Камбоджи.

«Процессы, происходившие в 90-х годах в Камбоджи, лишили страну гражданского общества и свободной прессы. Есть много возможностей, чтобы это изменить», — отметил источник.

Несмотря на острый политический конфликт, о своем возвращении в политику заявил главный оппозиционный деятель страны Сам Рейнгси, ранее возглавлявший Партию национального спасения.

Как отмечают эксперты, острая политическая ситуация в стране связана с тем, что правительство Хун Сена утратило популярность, что может сказаться на предстоящих в 2018 году парламентских выборах.

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