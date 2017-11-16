Вмешательство Путина не помогло? Дольщики Челябинска снова протестуют

Челябинск, , 09:36 — REGNUM В Челябинске дольщики «Речелстроя» снова протестуют. 15 ноября серия одиночных пикетов состоялась возле прокураторы, Минстроя, ГУ МВД и администрации губернатора Челябинской области, где ещё 10 ноября, после приезда президента России Владимира Путина, прошла встреча главы Южного Урала Бориса Дубровского с пострадавшими.

Как сообщает «Уральский репортер», одна из участниц пикетов была приглашена сотрудниками полиции в дежурную часть для дачи объяснений о целях мероприятия. В ходе беседы полицейские поведали обманутой дольщице, что причастность одного из представителей застройщика к хищению денежных средств якобы уже установлена.

В тот же день представители инициативной группы Чурилово Лейк Сити отправили в администрацию Челябинска уведомление о проведении шествия, которое должно состояться 25 ноября с 12 до 14 часов. В группе «Вконтакте» с фотографией документа активисты разместили вот такой призыв: «Готовьте чемоданы, сумки, баулы! Судя по «наиподробнейшей» ДК кто-то когда-нибудь обязательно нас достроит, но ждать некогда, мы идем жить к губернатору».

После шествия также планируется временное установление палаток напротив правительства Челябинской области. Общественники сразу отметили, что на возможный отказ от шествия ответят повторными уведомлениями и пикетированием администрации.

Напомним, что данный конфликт длится с 2016 года, когда строительная компания «Речелстрой» два раза сдвигала строки строительство домов, деньги в которые были вложены дольщиками еще с 2015 года. Сами застройщики объясняли это нехваткой средств для продолжения строительства. Борьба за свои квартиры происходила разными методами: видеообращение к президенту, митинги, встречи с министерством строительства Челябинской области, а также с губернатором.

Надежда на разрешение конфликта появилась, когда стали известны инвесторы — компания «Западный луч». Плюс к этому дольщики ждали дорожной карты, на основе которой можно было бы наглядно увидеть план строительных мероприятий по каждому дому. Но документ не имел подобного содержания, уверяют дольщики. Это и стало для них поводом снова выйти на улицы.

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