В NYT ответили на требование Украины исправить статью о «спорном Крыме»

Нью-Йорк, США, , 09:24 — REGNUM В американском издании The New York Times ответили на требование МИД Украины исправить статью, где Крым обозначен «спорной территорией». По словам представителя издания Дэниэла Роадеса, в публикации рассказывается о реальной ситуации на полуострове.

«Мы считаем, что карта и наша статья дали четкое и точное описание ситуации в Крыму», — заявил Роадес.

При этом представитель издания отметил, что подобный подход с точки зрения содержания никаким образом не предполагает принятия позиции России по статусу Крыма.

«И если бы статус и будущее региона не оспаривались, мы бы не писали эту историю в первую очередь», — цитирует слова представителя издания РИА «Новости».

Напомним, ранее NYT в своей статье от 11 ноября представила карту, в которой Крым был заштрихован одним цветом с РФ, а Крым был назван «спорной территорией». Отметим, что издание является второй по тиражу на территории США.

В ответ на это МИД Украины потребовало от американской газеты исправить статью, заявив, что «Крым — это временно оккупированная территория Украины и не является спорной территорией».

Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2014 года подавляющее большинство жителей Крыма высказались на референдуме за присоединение полуострова в состав России. Пришедшие к власти в Киеве националисты не признают волеизъявление крымчан и считают полуостров украинской территорией.

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