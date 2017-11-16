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Политический конкурент президента Зимбабве вернулся в страну

Политика

Морган Тсвангираи стал оппонентом Мугабе, «потеснив» того еще во время выборов 2008 года, а всего он занимал пост премьер-министра страны с 2009 по 2013 год

Хараре, 16 ноября 2017, 08:53 — REGNUM  Бывший премьер-министр Зимбабве Морган Тсвангираи, составлявший политическую конкуренцию нынешнему президенту страны Роберту Мугабе, вернулся в столицу африканского государства Хараре, 16 ноября сообщает канала SkyNews.

Морган Тсвангираи стал оппонентом Мугабе, «потеснив» того еще во время выборов 2008 года, а всего он занимал пост премьер-министра страны с 2009 по 2013 год.

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Кроме лидера оппозиции Тсвангираи, по сообщению канала, в столицу Зимбабве 16 ноября прилетели из РФ два министра африканского государства.

Ранее ИА REGNUM писало, что бывший вице-президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва возвратился в страну из своей вынужденной эмиграции в ЮАР, после того, как 93-летний президент Зимбабве Роберт Мугабе на прошлой неделе отправил его в отставку.

Относительно самого президента Мугабе стало известно, что силы обороны Зимбабве (СОЗ), объявившие о взятии под контроль обстановки в африканской стране, отправили его под домашний арест. Супруга Мугабе Грейс спешно покинула страну и по неподтвержденным данным сейчас находится в Намибии.

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