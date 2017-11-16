Врио губернатора Азаров открыл обновленную студию ГТРК «Самара»

Самара, , 08:36 — REGNUM В Самаре с участием врио губернатора Дмитрия Азарова состоялось открытие переоборудованной по современным техническим стандартам студии ГТРК «Самара», на которую прибыло руководство ВГТРК с генеральным директор Олегом Добродеевым, сообщает ИА REGNUM.

В первую очередь Азаров поблагодарил Добродеева за оказанное внимание к региону.

«ГТРК «Самара» — это ключевой и надежный партнер в работе правительства Самарской области. По уровню покрытия и интереса со стороны зрителей у канала в области равных нет, они у нас номер один. И мы рассчитываем, что это партнерство будет только укрепляться», — обратился к гостям глава региона.

Также врио губернатора отметил, что такие возможности, как у ГТРК «Самара», есть далеко не во всех регионах.

«Я много проехал регионов по разным направлениям своей деятельности. В каждом региональном ГТРК работает профессиональная команда, это сотрудники, которые живо интересуются проблемами людей. Но такие возможности, которые созданы у нас для коллектива ГТРК, можно увидеть далеко не везде. Все это было бы невозможно без вашей поддержки, профессионализма и настойчивости», — сказал глава региона Добродееву.

Со своей стороны Добродеев подтвердил, что ГТРК «Самара» — одна из лучших компаний в составе ВГТРК.

«Это одна из самых успешных компаний, с очень высокими рейтингами. Об этом говорит тот факт, что ГТРК «Самара» имеет временные отрезки со всех СМИ ВГТРК — Россия1, Россия 24, Россия-Культура, Радио России, Вести ФМ, радио Маяк. И это 100%-е покрытие территории Самарской области», — сказал он, особо подчеркнув, что будучи мэром Самары Азаров дал много добрых советов и вложил свои усилия в развитие региональной телекомпании.

«Помогать хочется тому, кто и сам много делает. И ваши слова накладывают на нас очень серьезную ответственность. Впереди перед нами стоят совместные задачи, и я уверен, что мы их вместе решим на благо региона и Российской Федерации», — ответил Азаров.

Затем участники встречи отправились на презентацию студии ГТРК «Самара». С момента появления первых планов до окончательной реализации проекта прошел почти год, за это время полностью была заменена техническая начинка студии, установлены новые мультимедийные декорации, длина которых составляет 66 м. Теперь студия ГТРК «Самара» полностью соответствует федеральному уровню.

«ГТРК «Самара» — действительно лучшая региональная телекомпания холдинга ВГТРК практически по всем показателям», — поздравляя коллег, подчеркнул Добродеев.

Он добавил, что открытие обновленной студии — праздник не только для сотрудников, но и всех жителей. Добродеев еще раз выразил слова благодарности Азарову за плодотворное сотрудничество с телекомпанией.

Врио губернатора в своем приветственном слове заметил, что новая студия является не только символом телекомпании, но и, отчасти, символом Самарской области.

«Каждый человек, включая вечером телевизор, сможет увидеть то будущее, о котором так много говорим и к которому стремимся, и в сознание людей будет проникать тот факт, что будущее уже наступило, — подчеркнул глава региона. — Талантливый и ответственный коллектив ГТРК «Самара» вносит огромный вклад в социально-экономическое развитие региона. Здесь трудятся профессиональные люди, которые уважают свой труд и уважают телезрителя».

Директор ГТРК «Самара» Елена Крылова в ответном слове поблагодарила свое руководство и Дмитрия Азарова за участие во всех крупных проектах телекомпании.

«Я уверена, что у нас впереди много больших проектов и побед. Впереди год больших свершений — это большой политический сезон, проведение Чемпионата мира по футболу, 60 лет Куйбышевскому телевидению», — сказала она.

Завершилась торжественная церемония записью первого интервью Дмитрия Азарова в обновленной студии. Руководитель области, в частности, заметил, что новости, даже не всегда приятные для власти, позволяют оперативно реагировать на проблемы жителей.

Как сообщало ИА REGNUM, подобные проекты по техническому обновлению студий ГТРК помимо Москвы и Петербурга, реализованы только в Казани и Сочи.