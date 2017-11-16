Глава ДНР заявил о согласии с Путиным в вопросе обмена пленными с Украиной

Донецк, , 07:24 — REGNUM Обмен пленными между Донецкой Народной Республикой (ДНР) и Украиной не должен быть вопросом «войны и торговли». Об этом, как передает «Доцкое агентство новостей», сообщил глава ДНР Александр Захарченко.

«В вопросе об обмене пленными я согласен с позицией президента России — мы должны руководствоваться здесь принципами человечности, — говорит глава ДНР. — Обмен пленными не должен оставаться вопросом войны и торговли».

Захарченко отметил, что власти ДНР и раньше придерживались принципа освобождения пленных. По его словам, в 2014 г, когда военные ВСУ сдавались в плен в ДНР, их неоднократно передавали родителям и женам в обмен на обещание не возвращаться на войну.

Глава ДНР добавил, что в гражданской войне победит тот, кто будет руководствоваться нравственными принципами и сохранит человеческий облик.

«Поэтому да, я поддержал инициативу президента РФ, — заявил глава ДНР. — По той простой причине, что она совершенно не противоречит нашим принципам и тому, как Республика вела себя в вопросе о пленных раньше».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 15 ноября президент РФ Владимир Путин обсудил по телефону с лидерами ДНР и ЛНР Александром Захарченко и Игорем Плотницким предложение украинского политика Виктора Медведчука по обмену пленными.

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