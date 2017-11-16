Якутия требует от «Единой России» вернуть 129 млн рублей

Якутск, , 10:29 — REGNUM Общественники Якутии просят исполняющего обязанности секретаря Генерального совета «Единой России» Андрея Турчака вернуть Якутии 129 млн рублей, которые партия получила в качестве спонсорской поддержки от компаний республики АК «Якутскэнерго», АО «Сахаэнерго» и АО «Теплоэнергосервис». Представители движения «Народная воля» и «Объединённая сила» уверены, что это деньги фактически из карманов якутян, которые вынуждены платить за услуги своих ресурсоснабжающих компаний по высоким тарифам, о чём и сообщили представителю ЕР в открытом письме, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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"Это самые крупные спонсорские отчисления для вашей партии по всей России. Даже высокорентабельные нефтяные и газовые компании с доходами в миллиарды долларов не спонсируют партию «Единая Россия» в таких размерах!», — говорится в письме.

В документе также сообщается, что столь щедрые компании на самом деле убыточны, а потому получать спонсорскую помощь от них вдвойне странно. Так, в письме говорится, что по данным из отчётности компаний финансовые потери АО «Сахаэнерго» в 2016 году составил 160 млн. рублей, убыток АК «Якутскэнерго» — 1,546 млрд. рублей.

«В 2016 году тарифы на электроэнергию в Якутии были повышены на 7,5%. Получается, тарифы повышали для того, чтобы вышеупомянутые убыточные компании спонсировали Вашу партию! Ни в одной стране мира политические партии так нагло не лезут в карманы своих граждан. От имени всех жителей Республики Саха (Якутия) требуем от политической партии «Единая Россия» вернуть украденные через энерготарифы 129 миллионов рублей. В противном случае жители республики подадут коллективный иск в суд на политическую партию «Единая Россия», — предупредили Турчака общественники из Якутии.

Напомним, по информацию из сводного финансового отчёта «Единой россии», размещённого на сайте избиркома РФ, три компании Якутии — АК «Якутскэнерго», АО «Сахаэнерго» и АО «Теплоэнергосервис» — в 2016 году пожертвовали правящей партии по 43 млн рублей каждая.

В октябре-сентябре 2017 года «Якутскэнерго» через сайт госзакупок искало банк, который готов открыть для компании невозобновляемую кредитную линию с лимитом 134,8 млн рублей. Целью привлечения кредита в документации указывалось пополнение оборотных средств компании.

Как сообщало ИА REGNUM, возмущённый щедростью якутских энергокомпаний один из лидеров общественного движения «Народная воля» Эрэл Васильев счёл, что единороссы фактически получили деньги жителей республики, которые вынуждены втридорога платить по высоким северным тарифам, и в августе 2017 года отправил жалобу на такую несправедливость лидеру партии и премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву.