Спецпосланник Си Цзиньпина привезет в КНДР генеральную линию партии

Пекин, , 05:09 — REGNUM Специальный посланник Генерального секретаря ЦК Компартии Китая (КПК) Си Цзиньпина отправится 17 ноября в КНДР, сообщает агентство «Синьхуа».

Спецпосланник Си Цзиньпина Сун Тао отправится с особым визитом в Северную Корею.

Сун является главой Отдела международных связей Центрального Комитета Коммунистической партии Китая. В рамках своего визита он расскажет КНДР об итогах XIX съезда Компартии Китая. Соответствующий анонс был сделан 15 ноября.

Напомним, что ранее заместитель Отдела международных связей ЦК КПК Го Йечжу заявлял, что Китай и КПК намерены и дальне налаживать отношения с Северной Кореей, что отражает интересы обеих стран, мира и региона.

Стоит отметить, что КНДР не является полностью марионеткой или клиентом Китая. Порой, действия Северной Кореи идут вразрез с интересами Китая и наоборот, играют на руку США, что делает взаимоотношения между Китаем и Северной Кореей более сложными, чем многие пытаются представить.

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