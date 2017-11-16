Постпред Мурадов: Резолюцию по Крыму приняли страны НАТО и их сателлиты

Москва, , 04:52 — REGNUM Принятая Третьим комитетом Генассамблеи ООН резолюция по Крыму и Севастополю не является решением международного сообщества, поскольку оформлена в интересах определенной группы государств — членов НАТО, Европейского союза и их сателлитов, заявил Георгий Мурадов, постоянный представитель при президенте РФ по Крыму, в эфире телеканала «Россия 24».

Комментируя принятие резолюции, постпред подчеркнул, что она не имеет веса: документ нельзя считать серьезным и ожидать от него каких-либо ощутимых последствий.

«У меня нет сомнений в том, что это принимается группой стран, а никаким не международным сообществом, — сказал Мурадов. — Группой западных государств, стран — членов НАТО, ЕС и их ближайшими сателлитами».

Постпред подчеркнул, что резолюция ко всему прочему игнорирует происходящее в Крыму. В качестве примера он указал на требование о признании свободного доступа крымчан к украинскому и крымскотатарскому языкам.

Напомним, антироссийская резолюция, инициированная украинским руководством, была принята Третьим комитетом Генассамблеи ООН 14 ноября. В этом документе содержится требование снять запрет с «Меджлиса крымско-татарского народа» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и обеспечить возможность обучения крымчан на украинском и крымскотатарском языках.

Читайте подробнее: Комитет Генассамблеи ООН принял внесенную Порошенко резолюцию по Крыму

А также: В Крыму в ответ на резолюцию Украины посоветовали не «заниматься ерундой»

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 15 ноября глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что принятая резолюция транслирует пропагандистские мифы Киева, а не опирается на факты. Он подчеркнул, что против резолюции проголосовали 25 стран (среди них Индия и Китай) и еще 77 стран воздержались.

Читайте ранее в этом сюжете: Аксенов: ООН транслирует пропагандистские мифы Киева и ничего больше