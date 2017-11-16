«Дикая ситуация»: Сухая голодовка Павленского продолжается десятый день

Париж, , 04:05 — REGNUM Сухую голодовку во французской тюрьме объявил российский акционист Петр Павленский, сообщается на его странице в Facebook.

В написанном эпатажным деятелем послании сказано, что голодовка длится десятый день.

«Сегодня десятый день сухой голодовки, я никогда не думал, что мне с этим придется столкнуться, но закрытые кабинетные суды — это неприемлемо», — написал Павленский.

По словам акциониста, он протестует против закрытого характера судебных заседаний. Как он указал в письме, ни один из судебных процессов, в которых ему довелось участвовать, не был закрытым.

«Так что здесь ситуация оказалась чудовищно дикая», — говорится в сообщении Павленского.

Напомним, Павленский оказался за решеткой после того, как совершил поджог здания Банка Франции. Это очередная акция с поджогом сопровождалась призывом к «великой французской революции».

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После акции Павленского задержали. По словам адвоката Павленского, акционист может потерять политическое убежище, предоставленное ему властями Франции.

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